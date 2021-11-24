РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Холодную воду отключат с 9:00 до 10:00 25 ноября в ряде домов в поселке Нахабино подмосковного Красногорске, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

Под отключение попадают дома №№ 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 44, 44/1, 50, 52, 52А, 52Б, 54, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70 по улице Красноармейской, дом №28 по улице Советской, частный сектор улицы Вокзальной.

Ограничения в подаче воды связаны с ремонтными работами.