РИАМО - 24 ноя. Заторы в столице в среду достигли максимального значения в 10 баллов, сложная ситуация наблюдается на МКАД, ТТК и Садовом кольце, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В центре города транспортом перегружены набережные, Бульварное кольцо, территории около станций метро «Полянка», «Лубянка», «Арбатская», «Новокузнецкая».

Заторы отмечаются на Северо-Западной хорде, шоссе, Энтузиастов, Ленинском проспекте, Дмитровском шоссе и других трассах.

К 20 часам в городе прогнозируют снижение загруженности дорог до 8 баллов, к 21 часу – до 6 баллов, к 22 часам – до 3 баллов.

Столицу накрыл снегопад, может быть ухудшение видимости до 500-1500 м. За среду в городе сугробы могут вырасти на 3 см.