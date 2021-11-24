РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. В среду сотрудники 303-й пожарной части, 232-й и 231-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с работниками федеральной противопожарной службы Люберецкого гарнизона участвовали в пожарно-тактических учениях по тушению условного возгорания во Дворце спорта «Арена Лыткарино», сообщил представитель Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Черепанов.

По замыслу учения, в помещении для занятий аэробикой производится складирование строительных материалов и мебели. Из-за неправильного использования электрооборудования начался пожар.

Заместитель начальника Люберецкого ТУ Евгений Аюшев рассказал, что спасатели выполнили задачи в полном объеме.

«Благодаря слаженным действиям участников тренировки, цель учений была достигнута – условный пожар был потушен в кратчайшие сроки», - сказал Аюшев.