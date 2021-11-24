РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Директор красногорской школы «Алые паруса», заслуженный работник культуры Московской области Елена Скузоватова удостоена медали «За вклад в развитие музыкальной культуры» в номинации «Лидеры регионов», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

V церемония вручения первой в мире международной премии в области музыкальной педагогики имени Ипполитова-Иванова, которая присуждается совместно с Фондом «Русское исполнительское искусство», состоялась в большом зале Московского концертного зала «Зарядье» в ходе гала-концерта звезд мирового исполнительского искусства «Новый век», посвященного 100-летию ГМПИ имени Ипполитова-Иванова 22 ноября.

«Столь высокая награда – заслуга всего педагогического коллектива нашей школы! Я горжусь и беззаветно служу нашим талантливым преподавателям, музыкантам-исполнителям и, конечно, нашим юным будущим музыкантам!» - сказала Скузоватова.

Хоровую школу «Алые паруса» Елена Скузоватова возглавляет 20 лет. За высокие достижения в сфере дополнительного образования имеет правительственные награды Московской области: почетный знак губернатора Московской области «За труды и усердие», почетный знак Мособлдумы «За трудовую доблесть», является обладателем именной премии губернатора Московской области.