РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Команда Академии хоккея имени Владимира Петрова из подмосковного Красногорска примет участие в Кубке Белграда по хоккею, сообщается в Instagram-аккаунте команды.

Команда «Академии Петрова» U-14 отправляется на Кубок Белграда в Сербию. Организатором турнира выступает Федерация хоккея Сербии при поддержке ХК «Партизан». В соревнованиях примут участие сильнейшие команды Балканского полуострова: «Партизан», «Црвена Звезда», «Загреб», «Медвешчак» и «Младость».

Турнир пройдет 27 и 28 ноября. В первый день определятся победители группового этапа, а на следующий день пройдут полуфинал, финал и матч за третье место.

Команда академии отправляется в Белград в составе 13 игроков 2008-2009 гг рождения.