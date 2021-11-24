РИАМО - 24 ноя. Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли закон, по которому в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране повышается до 13 890 рублей в месяц, сообщает Nation News.

В первой редакции документа предлагалось повысить МРОТ с 12 792 рублей до 13 617 рублей, то есть на 6,4%, но президент России Владимир Путин ко второму чтению внес поправку. Глава государства предложил увеличить МРОТ до 13 890 рублей из-за ускорившейся инфляции.

Вместе с МРОТ в следующем году в РФ будет увеличен и прожиточный минимум. Президент указывал, что в соответствии с конституционными нормами МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума.

В среднем по России прожиточный минимум составит 12 654 рубля в месяц, это на 1 тыс. рублей больше, чем на данный момент.

Прожиточный минимум для работающих россиян вырастет до 13 793 рублей>>