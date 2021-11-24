РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Жители Подольска после перенесенного Covid-19 и пневмонии, инфаркта миокарда, инсульта, ДТП могут пройти реабилитацию в Федеральном научно-клиническом центре медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России (ФГБУ ФНКЦ МРиК), сообщает администрация округа.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ФГБУ ФНКЦ Медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России Руслана Кошелева, реабилитация проводится с учетом тяжести течения заболевания, возраста больного, сопутствующей патологии.

«Важно то, что в клинике оказывается стационарная и консультативно-диагностическая медицинская помощь бесплатно по программе ОМС при наличии направления по форме 057, а также на платной основе по договору ДМС. Лечение доступно для жителей Москвы, Подмосковья, а также для жителей других регионов России. Приглашаем жителей городского округа Подольск в наш центр для обследования и реабилитации», — сказал Кошелев.

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России (ЦКБВЛ) — это многопрофильный реабилитационный центр, где ежегодно получают стационарную медицинскую помощь более 9 тыс. пациентов, осуществляется консультативно-диагностическая помощь, проводится разносторонняя педагогическая и научная работа, постоянно внедряются новые медицинские технологии с высоким уровнем доказательной эффективности.

За 50 лет накоплен богатый опыт, отработаны реабилитационные программы, клиника оснащена современным лечебно-диагностическим оборудованием. В больнице работают опытные высококвалифицированные специалисты, доктора и кандидаты медицинских наук. Большинство врачей и медсестер имеют высшую и первую квалификационные категории, дополнительную подготовку по восстановительной медицине. ФНКЦ МРиК имеет широкую известность, заслуженный авторитет и признание.

С 2009 года больница участвует в осуществляет медико-биологическое обеспечение спортсменов олимпийских и паралимпийских сборных команд России и их ближайшего резерва.

В отделениях больницы комфортабельная, домашняя обстановка, необходимое оснащение для пациентов с ограниченной двигательной активностью.

Больница окружена большой парковой зоной с часовней, пешеходными дорожками, прудами, беседками для отдыха. Чарующая природа с живительным воздухом оказывают целительное действие, усиливая эффект от получаемого лечения. Для всех открыт действующий внутрибольничный храм Преподобного Агапита Печерского.

Подробнее о восстановительном лечении можно узнать на сайте ФГБУ ФНКЦ МРиК.