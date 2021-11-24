РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 ноя. Участникам долевого строительства жилищного комплекса «Белые Росы» в Котельниках рассказали о решениях, принятых на заседании комитета кредиторов, говорится в сообщении администрации муниципалитета.

Конкурсным управляющим ЖК является «Стройкомфорт». Участникам рассказали о необходимости принятия к сведению отчета конкурсного управляющего о ходе процедуры конкурсного производства. На заседании утвердили Положение о порядке продажи имущества должника.

Необходимо принять решение о подаче в управление Росреестра по Московской области заявлений о прекращении прав должника в отношении имущества – долевой собственности – предназначенного для обслуживания многоквартирных жилых домов. В частности, к ним относятся объекты незавершенного строительства с кадастровыми номерами 50:22:0050101:7940, 50:22:0050101:7943; земельных участков с кадастровыми номерами: 50:22:0050101:8909, 50:22:0050101:8910, 50:22:0050101:8914, 50:22:0050101:8915, 50:22:0050101:8916, 50:22:0050101:8917, 50:22:0050101:8918, 50:22:0050101:8921, 50:22:0050101:8922, 50:22:0050101:8923.