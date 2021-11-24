РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 ноя. Ученики 4 класса художественного отделения Детской школы искусств имени В.К. Андреева в Котельниках 22 ноября посетили школьный музей Валентина Андреева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребятам показали картины Андреева, пейзажи, аппликации в лоскутной технике. Также дети познакомились с картой гастролей музыканта и заслуженного работника культуры России. Среди экспонатов – личные вещи, документы, книги с автографами.

Экскурсию провела заведующая музеем Елена Смирнова.