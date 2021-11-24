РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Глава Балашихи Сергей Юров в ходе выездного совещания проверил ход строительства школы на 1,6 тыс. мест в ЖК «Новоград-Павлино», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Строительство школы в ЖК «Новоград Павлино» начали весной 2019 года. Новое 4-этажное здание площадью 23 тыс. кв. м станет вторым филиалом школы №12 и будет состоять из трех блоков, соединенных переходами.

«Большое количество запросов поступало к нам от жителей ЖК «Новоград-Павлино» по поводу сроков строительства. Задача по вводу школы для нас является приоритетной в данном микрорайоне. Темпы были увеличены, сегодня здесь работают порядка 200 человек. К концу года мы планируем, что большая часть отделки будет сделана, в I квартале следующего года завершим строительство и начнем поставку оборудования», - сказал Сергей Юров.

Он добавил, что школу откроют 1 сентября 2022 года.

В новом образовательном учреждении разместят учебные классы, кабинеты для занятий дополнительного образования и продленной группы, столовые, большую библиотеку с читальным залом. В школе установят пандусы для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Периметр вокруг учреждения комплексно благоустроят, а также разместят спортивные площадки, малые архитектурные формы, автостоянку.

По словам Юрова, в здании также появится большой актовый зал на 1 тыс. посадочных мест, 4 спортивных зала. В учреждении будут организованы дополнительные кружки и секции для взрослых и детей. Школа войдет в проект округа «Школьный футбол».