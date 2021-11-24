РИАМО - 24 ноя. На дорогах Москвы днем в среду образовались пробки в 9 баллов из 10 возможных, к 18 часам прогнозируется 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сильные заторы отмечаются на кольцевых магистралях города. Также в пробках стоят набережные Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы. Сложная транспортная ситуация отмечается в 1-м Голутвинском переулке, на улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, Большая Никитская и других.

Заторы наблюдаются на Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов, Варшавском шоссе, проспекте Мира и Люблинской улице.

Дорожная ситуация в городе улучшится только к 22 часам, по прогнозу загруженность должна спасть до 3 баллов.