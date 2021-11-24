РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Юные инспекторы движения подмосковного Подольска рассказали воспитанникам детсада №13 «Теремок» в микрорайоне Климовск о правилах дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Детям показали театрализованное представление, подготовленное юными инспекторами движения и педагогами. Вместе с персонажами сказки «Колобок» будущие первоклассники повторили правила безопасного перехода через дорогу, вспомнили, как называются и о чем рассказывают пешеходам дорожные знаки.

Сотрудники полиции закрепили полученные знания на выносной транспортной площадке и напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов, которые делают пеших участников дорожного движения заметными на дороге.