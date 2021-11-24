РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Жители Подольска могут узнать результаты анализов качества воды по зонам действия водозаборных узлов округа на интерактивной карте МУП «Водоканал», сообщает теротдел администрации округа.

На интерактивной карте можно по району определить водозаборный узел (ВЗУ) и откуда подается вода в сеть. После клика по зоне действия ВЗУ пользователю откроется файл с результатами анализов.

Согласно действующим критериям, качественной признается вода, подаваемая абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения при исполнении ряда условий. В том числе, если в течение года ни в одной пробе не зарегистрировано превышений гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям и уровням вмешательства по радиологическим показателям.

Также нет превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100% за год. Уровни органолептических, санитарно-химических показателей не превышают гигиенических нормативов более чем на величину ошибки метода определения (СанПиН 2.1.3684-21). Средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, соответствуют нормативам качества питьевой воды (416-ФЗ гл.4 п.5 ссылка из п.76 СанПиНа 2.1.3684-21).

Также жители округа могут задать свои вопросы по качеству воды в Telegram-чате МУП «Водоканал» Подольска «Качество водоснабжения_Подольск».