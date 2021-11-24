РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 ноя. В Щелкове проводится набор кандидатов для поступления в 2022 году на обучение в ведомственное образовательное учреждение «Московский университет МВД России им. Кикотя» по программам высшего профессионального образования с последующим трудоустройством, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

На очную форму обучения по программам высшего образования принимаются граждане РФ в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие полное среднее образование, начальное профессиональное образование или среднее профессиональное образование, годные по состоянию здоровья к службе в правоохранительных органах.

Срок обучения в университете МВД составляет от 4 до 5 лет. Все кандидаты на поступление сопровождаются инспектором профессиональной подготовки, оказывается всесторонняя помощь, даются необходимые рекомендации и разъяснения. Кандидаты, успешно сдавшие экзамены, с 1 сентября 2022 года становятся курсантами. Срок обучения полностью входит в трудовой стаж. По окончании университета выдается диплом государственного образца о высшем образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

Обучение в образовательных организация МВД осуществляется на бюджетной основе, нуждающимся предоставляется общежитие, ежемесячно выплачивается денежное довольствие в размере от 15 000 до 35 000 тыс. рублей, а также премии за хорошую успеваемость. Курсанты обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием и питанием.

Поступившие в учебные заведения МВД России освобождаются от службы в Вооруженных Силах РФ, по окончании на юношей накладывается бронь.

Абитуриентам, не прошедшим вступительные испытания, МУ МВД России «Щелковское» предлагает должности рядового и младшего начальствующего состава в ОБ ППСП, комендантской группе и кинологической службе, с последующим направлением на обучение в университет по очной и заочной форме.

Более подробную информацию можно получить обратившись в МУ МВД России «Щелковское» по адресу: г. Щелково, 1-й Советский пер. д. 25, каб. №15 (старший инспектор профессиональной подготовки Татьяна Чернова). Кроме того, информацию можно уточнить по телефону: 8(985)877-49-62.