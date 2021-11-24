РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Рабочие восстановили пешеходную дорожку на Парковой улице Подольска после ремонтных работ на тепловой трассе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой восстановить пешеходную дорожку на Парковой улице после проводимых ремонтных работ на теплосети. Он добавил, что необходимо заново уложить плитку и восстановить газон.

Сотрудниками администрации округа был проведен осмотр пешеходной дорожки. Факт подтвердился. Работы по восстановлению благоустройства по вышеуказанному адресу проведены сотрудниками МУП «Подольская теплосеть». В частности, они восстановили пешеходную дорожку после проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловой трассе.