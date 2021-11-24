РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. На территории жилищного комплекса «Лермонтовский» в городском округе Люберцы загорелся строительный мусор, сообщил начальник пожарной части №27 ФГКУ «16 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области» Андрей Галошин.

«В 14:20 в пожарную часть поступил вызов о загорании мусора на открытой территории. Площадь пожара составила 10 кв. м. В тушении задействовали 2 автоцистерны и 10 человек», - сказал Галошин.

Он добавил, что пожар был потушен в 14:35. Пострадавших нет.

Ранее пользователи Instagram опубликовали видео происшествия на странице mylubertsy.