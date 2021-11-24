РИАМО - 24 ноя. Снегопад и небольшая метель наблюдаются на разных территориях Московского региона, передают корреспонденты РИАМО.

Десеновское поселение новой Москвы накрыл снегопад. Снегом припорошило тротуары и газоны, также в снегу оказались деревья. Снег не тает и высота сугробов доходит до 2 см.

В столичном районе Ясенево идет снег, дует ветер. Дороги покрыло снегом, машины едут очень медленно.

В Хорошевском районе Москвы наблюдается легкая метель. Тонкий слог снега покрыл дороги и здания. На некоторых участках дороги образовались автомобильные пробки.

Небольшая метель наблюдается и в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. Ветер кружит небольшие снежинки в воздухе. Снегом уже покрылись машины, тротуары и дороги.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее отметил, что в Московском регионе в среду ожидается метель с ухудшением видимости до 500-1500 м. Прогнозируется, что образуется снежный покров высотой 3 см.

Потепление ожидается в Московском регионе к концу недели>>