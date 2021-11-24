РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 ноя. Для участников региональной программы «Активное долголетие» в Котельниках 23 ноября провели суставную гимнастику, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Занятия проходят по вторникам в 11:00 и по пятницам в 11:30. Участники «Активного долголетия» собираются в торгово-развлекательном центре «МЕГА Белая Дача».

Также по вторникам жители занимаются скандинавской ходьбой в Кузьминском лесопарке.

Всего в Подмосковье по инициативе губернатора в рамках президентских проектов работает 65 клубов «Активное долголетие», а количество участников приближается к 100 тыс.