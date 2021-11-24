РИАМО - 24 ноя. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах столицы днем в среду, загруженность улиц и трасс мегаполиса спадет только к 21 часу, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на Бульварном и Садовых кольцах – в районе Басманного и Таганского районов.

Также «красным» цветом обозначено движение на Третьем транспортном кольце, на северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

К 18 часам плотность движения вырастет до 9 баллов, к 20 часам спадет до 7 баллов, а в 21 час составит 5 баллов.