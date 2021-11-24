РИАМО - 24 ноя. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от 2 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

НИЦ им. Гамалеи планирует подавать в Минздрав России документы для проведения клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции для детей от 6 до 11 лет.

При этом глава государства отметил, что нужно создать в стране вакцину для детей от 2 лет.

Врачи говорят, что дети и подростки переносят инфекцию легче взрослых. Однако они все равно болеют коронавирусом, а также являются переносчиками заболевания.

Всего в России с начала пандемии выявлено 9 434 393 случая коронавируса, умерли 267 819 пациентов, выздоровели 8 126 376 человек.

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