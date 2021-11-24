РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Жители городского округа Подольск могут узнать о выключении света и причинах отсутствия электричества, подписавшись на СМС-рассылку, сообщает пресс-служба ЮЭС ПАО «Россети Московский регион».

Для качественного и надежного электроснабжения потребителей «Россети Московский регион» совместно с министерством энергетики региона проводит ремонт, обслуживание и замену оборудования. В рамках объявленного компанией «Года клиента» с начала текущего года ряд работ по техобслуживанию и ремонту проводиться без снятия напряжения и обесточивания потребителей. Некоторые виды работ технологически невозможно провести под напряжением.

Жители могут заранее получать информацию о месте и времени проведения работ, сроках перерывов электроснабжения. Для этого нужно подписаться на бесплатные СМС или e-mail-уведомления.

Оформить электронную подписку можно на сайте «Россети Московский регион» в разделе «Отключения». Для уточнения информации можно обратиться по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220.

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам из-за отсутствия электроснабжения.