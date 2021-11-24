РИАМО - 24 ноя. В городском округе Жуковский на улице Серова снесли два аварийных дома. Два нежилых барака №7 и №11/8 были построены еще в 1940-х годах, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Жителей из снесенных домов переселили по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда Подмосковья.

«Осенью 2021 года был произведен снос объектов. Общая площадь зданий составила порядка 1,7 тыс. кв. м», – сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В строениях часто ночевали бездомные и возникали пожары. Теперь на этих местах проведут благоустройство.

«Мы завершили работы по сносу двух нежилых аварийных домов на улице Серова. Строительный мусор вывезен, территория расчищена, подрядчик завез землю, на участках засеют газон», – уточнил глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

За 4 года в городском округе Жуковский выявили 15 объектов незавершенного строительства, из них 7 были построены самовольно, 9 объектов уже привели в соответствие.