РИАМО - 24 ноя. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране на 6,1% уменьшился показатель по заболеваемости коронавирусом, передает kp.ru.

Она обратила внимание на то, что уменьшилась доля Московского региона и Санкт-Петербурга от общего числа заболевших в стране.

«На три столичных региона приходится 20,8% от всего количества заболевших. Следует обратить внимание, что две недели назад на эти три региона приходилось 30%. То есть, мы ощущаем тут зримое снижение заболеваемости», - сказала Голикова.

При этом есть регионы с уровнем заболеваемости выше среднего. Речь идет об Амурской, Новгородской, Томской областях, Хабаровском крае и Республике Крым.

Ранее врачи российских Covid-больниц написали открытое письмо антипрививочникам, в которых пригласили их на экскурсию в «красные зоны» медучреждений.

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