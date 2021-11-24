РИАМО - 24 ноя. Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках ревакцинации привился назальной вакциной от коронавируса, сообщает Газета.ru.

Он уточнил, что сначала прошел ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт», а на следующий сделал еще одну ревакцинацию, но уже назальной вакциной.

Как уточняется, назальная вакцина обеспечивает дополнительную защиту для организма от коронавируса.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость Covid-19 снизилась в стране на 6,1%.

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