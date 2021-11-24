РИАМО - 24 ноя. В среднем в Подмосковье с отходами работает 53 объекта, это прием и переработка всех отходов, например, бетона, пластика, резины, метала, сообщил зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Это было огромным вызовом для нас - создать новую индустрию по сбору отходов», - сказал Разин.

По его словам, в рамках этой работы появились комплексы по переработке отходов, введен контроль за перемещением отходов и запущена выдача электронных талонов.

Он отметил, что был запущен контроль за перемещением автомобилей, которые вывозят стройотходы без талона. Всего в системе сформировано более полумиллиона электронных талонов на вывоз строительных отходов, которые появились после запуска системы 1 июня.

На сегодняшний день в системе запущены и работают более 87% отходообразователей и 93% площадок по переработке строительных отходов.

Все жители Подмосковья имею возможность оставить заявку на сайте для организации вывоза отходов по ссылке.

С 1 июня в Московской области нельзя перевозить строительный мусор без регистрации в региональной информационно-навигационной системе и оформления электронного талона. Существует единый стандарт обращения со стройотходами.