РИАМО - 24 ноя. Рекультивация 4 полигонов твердых коммунальных отходов в подмосковных Коломне, Солнечногорске, Егорьевске и Волоколамском округе начнется в конце этого года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Он отметил, что в Подмосковье закрыли все 39 старых мусорных полигонов. Работы по рекультивации завершились на 13 полигонах, работы на 4 объектах продолжатся до 2022 года. Планируется, что 10 полигонов будут рекультивированы к 2024 году, еще 12 объектов - до 2030 года.

«В этом году мы планируем отобрать подрядчиков для рекультивации 7 полигонов, в частности, по 4 полигонам конкурсы уже объявлены, мы рассчитываем определиться с исполнителями работ в ближайшие недели», - сказал Разин.

Он уточнил, что упомянутые 4 полигона вызывали наибольшую обеспокоенность жителей - это «Ядрово» в Волоколамском округе, «Воловичи» в Коломне, «Поварово» в Солнечногорске и «Егорьевский» в Егорьевске.

«На этих 4 наиболее тяжелых с точки зрения восприятия гражданами полигонах начнется рекультивация в ближайшее время. Деньги на них выделены», - добавил Разин.

В 2022 году начнется рекультивация полигонов «Талдомский» в одноименном округе, «Заволенье» в Орехово-Зуевском округе, «Сафоново» в Раменском округе и «Лесная» в Серпухове. В 2023 году приступят к работам на полигонах «Шатурский» в Шатуре и «Непейно» в Дмитровском округе.