РИАМО - 24 ноя. Сотрудники ГИБДД Москвы привлекли к ответственности 17-летнего подростка, регулярно размещавшего в соцсетях видео своей езды на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado с нарушением правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По видео в соцсетях за передвижениями подростка был установлен мониторинг, на Можайском шоссе несовершеннолетний водитель был остановлен инспекторами ГИБДД. В ходе проверки было установлено, что собственником автомобиля является мать несовершеннолетнего.

В отношении молодого человека составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Автомобиль, на котором передвигался подросток, задержали и переместили на специализированную стоянку.

Матери молодого человека также вынесли определение о возбуждении административного материала за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

«Столичная ГИБДД продолжит мониторинг сети интернет с целью выявления видеороликов, демонстрирующих нарушения правил дорожного движения и пренебрежение к соблюдению норм безопасности, а также оперативного реагирования на данные материалы и принятия мер административного воздействия в отношении причастных к ним лиц», – сказала замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

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