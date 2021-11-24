РИАМО - 24 ноя. В Москве завершается монтаж световых карт пяти светящихся арок, расположенных на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост. Уже установлены опорные стойки и металлические каркасы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Также специалисты занимаются тестированием подключения праздничной иллюминации. Это нужно для того, чтобы проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки.

Всего к новому году в Москве будут установлены 8 новогодних арок, напоминающих фасады главных столичных театров.

20-метровая арка украсит Тверскую площадь, она будет напоминать театр «Эрмитаж» с его узнаваемыми колоннами.

Арки в Газетном и Камергерском переулке выполнены в стиле находящегося поблизости МХТ им. А. П. Чехова. Арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере символизируют Российский академический Молодежный театр, а арка на Манежной площади напоминает фасад Малого театра.

Москву полностью украсят к Новому году к середине декабря.