РИАМО - 24 ноя. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду утвердили 7 членов столичной избирательной комиссии, передает корреспондент РИАМО.

«В обязательном порядке в состав городской избирательной комиссии назначаются представители парламентских партий, допущенные к распределению мандатов в Государственной думе. <...> Также в обязательном порядке назначается представитель Центральной избирательной комиссии», — сообщил депутат Московской городской думы Александр Семенников.

Он добавил, что все кандидатуры были рассмотрены на заседании профильной комиссии. Все они были рекомендованы к включению в списки для голосования.

По результатам голосования депутатов из кандидатов, предложенных ЦИК, членами Мосгоризбиркома выбраны: Николай Геращенко, Вячеслав Дунаев, Ольга Кудрявцева, Дмитрий Ноздрин, Марина Прозорова и Дмитрий Реут.

Из кандидатур, предложенных политическими партиями, общественными организациями, муниципальными образованиями, членом МГИК стал Евгений Андриенко.

В составе столичного Избиркома 14 членов с правом решающего голоса. Их кандидатуры утверждаются Мосгордумой и мэром столицы на 5-летний срок полномочий.