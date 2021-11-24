РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 ноя. 23 ноября в рамках программы «Активное долголетие» в Кузьминском лесопарке организовали тренировку по скандинавской ходьбе, сообщает пресс-служба администрации города Котельники.

Участники тренировки провели разминку и разогрели мышцы и суставы. Для скандинавской ходьбы рекомендовали использовать палки из карбона, так как они легкие и крепкие.

В холодное время года любителям скандинавской ходьбы советуют одеваться многослойно. Это поможет не перегреться и не замерзнуть.