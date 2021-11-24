РИАМО - 24 ноя. Москва заняла первую строчку европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций» в категории «Гоусправление», рейтинг учитывает вовлеченность города в решение экологических, социальных и управленческих проблем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По результатам исследования мюнхенского центра DEEP Ecosystems Москва в общем зачете городов обошла Париж, Берлин и Барселону. Отмечается, что у нас действует больше 130 тыс. технологических компаний, а число ESG-ориентированных организаций постоянно растет» - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Мэр отметил, что российская столица также заняла вторые места в категориях рейтинга «Социальный капитал в сфере ESG» и «Сообщество ESG-предпринимателей».

«Благодарю за высокую оценку нашей работы - такие результаты стали возможны за счет комфортных условий для создания инноваций, их внедрения в городскую экономику и использования жителями», - добавил Собянин.

ESG – актуальный мировой тренд, обозначающий устойчивое развитие компаний, строящееся на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и высоком качестве корпоративного управления.