РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В МФЦ микрорайона Климовск Подольска установили новый «Экопункт» по приему тары из алюминия и пластика, сообщает теротдел администрации округа.

Автоматическое устройство на Заводской улице принимает чистые пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Бокс вмещает в себя около 600 бутылок и порядка 700 банок.

За сдачу отходов начисляют баллы, которые можно использовать в магазинах и ресторанах. Автомат распечатывает чек с кодом, который необходимо зарегистрировать на сайте единого оператора «Экопунктов». Баллы будут накапливаться в личном кабинете.

Подробная информация о проекте – на сайте.