РИАМО - 24 ноя. Столичная прокуратура начала проверку из-за происшествия на строительном объекте в Москве. По предварительным данным, 25-летний мужчина упал с высоты 5 этажа, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Мужчина упал с высоты 5-этажного дома на объекте на улице Большая Почтовая. В результате падения он получил тяжелые травмы и после госпитализации скончался.

Сотрудники прокуратуры намерены установить причины происшествия и оценить исполнение требований федерального законодательства. В частности, они проверят соблюдение охраны труда и техники безопасности. После завершения проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Сейчас на месте происшествия работает Басманный межрайонный прокурор Аркадий Швецов.

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