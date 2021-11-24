РИАМО - 24 ноя. Данные с автоматических датчиков контроля атмосферного воздуха в Подмосковье будут регулярно публиковаться на информационных ресурсах в интернете. Это позволит жителям получать объективные сведения об экологической обстановке в регионе, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

«Воздух, это, наверное, наиболее серьезный раздражитель, на который реагируют жители. Запах - это то, с чем не готов мириться никто. Поэтому в Московской области разворачивается система автоматизированного контроля за качеством атмосферного воздуха», - сказал Разин.

Он подчеркнул, что создание единой системы экомониторинга проводится совместно с Москвой.

По итогам этого года в Подмосковье будет насчитываться более 100 стационарных датчиков, которые контролируют состояние воздуха в крупных населенных пунктах региона. Места установки датчиков экомониторинга выбрали жители на портале «Добродел». Аппаратура определяет содержание в воздухе основных загрязняющих веществ, среди которых сероводород, аммиак и формальдегид. К 2023 году планируется установить свыше 300 стационарных датчиков по всему Подмосковью.

«Систему мы делаем не только для себя, но и для жителей. Поэтому информационные ресурсы (с данными экомониторинга - ред.), безусловно, будут, будут взаимные интеграции с московскими ресурсами и с нашими областными. Все это будет в сети интернет, на соответствующих сайтах», - добавил Разин.

Он подчеркнул, что информацию об экологической ситуации будут предоставлять в максимально удобном для пользователей формате.

«Технический запуск у нас планируется в начале следующего года, но уже в этом году мы собираемся запускать цикл информационных передач в СМИ, где мы будем информировать не только о прогнозе погоды, но и фиксировать экологическую обстановку в регионе. Это будет регулярно выдаваться в виде новости для того, чтобы люди знали, какая ситуация с воздухом», - отметил Разин.

По его словам, такие передачи планируется запустить уже в середине декабря.