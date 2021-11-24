РИАМО - 24 ноя. Мировой суд Люблинского района столицы принят решение о взыскании с блогера Эдварда Била 27 тыс. рублей в пользу перевозчика «Мосгортранс» за простой общественного транспорта после ДТП, сообщает РИА Новости.

Убытки за простой составили 26 106 рублей 21 копейку, а еще расходы по оплате госпошлины - 983 рубля 19 копеек. Вся эта сумма взыскана с истца.

В июле за крупную дорожную аварию, которая произошла на Новинском бульваре в Москве, суд приговорил Била к 2 годам ограничения свободы, а еще блогера лишили водительских прав на 3 года.

Затем прокуратура внесла апелляцию, так как посчитала наказание слишком мягким. Решение суда обжаловала и защита Била. Адвокаты просят изменить приговор в части ограничения времени выхода из дома.

Резонансное ДТП случилось 1 апреля на Садовом кольце. Блогер за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в 4 машины. В результате дорожной аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы.