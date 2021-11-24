РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 ноя. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 63 новых случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 9 262 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 842 случая Covid-19.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 577 907 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 10 116 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 509 872 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт.

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