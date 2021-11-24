РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. За прошедшие сутки в городском округе Люберцы зафиксировали 131 новый случай заболевания коронавирусом. В настоящий момент инфекция обнаружена у 28 641 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Котельниках выявили 10 случаев заболевания, всего в округе зафиксировано 3 616 зараженных. В Дзержинском обнаружено 20 новых случаев за сутки, с начала пандемии здесь заболели 4 172 пациента.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 577 907 случаев заболевания. Скончались 10 116 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 509 872 жителя.

По вопросам коронавируса в Московской области работает единая горячая линия 122 и сайт.

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