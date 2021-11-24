РИАМО - 24 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в школах является пыткой для учеников и его следует отменить, пишет Газета.ru.

«Он высказал свою точку зрения. Я уверен, наши Минобрнауки и Минпросвещения внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстроят линию по развитию нашей системы образования», — сказал Песков.

Ранее глава СК России назвал ЕГЭ «пыткой для молодежи», предложил отменить его и выразил мнение, что в Россия должна стремиться вернуть советский уровень образования, качество которого было неоспоримо.

Единый государственный экзамен является обязательным для всех выпускников российских школ с 2009 года. На основе баллов, полученных за сдачу экзамена, выпускники поступают в высшие учебные заведения.