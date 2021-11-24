РИАМО - 24 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы к отказу от вакцинации – «это очень плохо», однако решать, как наказывать таких людей должны уполномоченные органы, сообщает Газета.ru.

«Это очень плохо, когда врачи отговаривают пациентов от вакцинации. Как нужно наказывать — это не нам решать, это не наша прерогатива», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также высказался о действиях Росздравнадзора, который передает данные об антипрививочниках, распространяющих дезинформацию о вакцинации, в Следственный комитет РФ.

«Опять же это не является нашей прерогативой. Одно дело высказывать аргументы, другое — призывать это делать. Безусловно, было бы плохо превращать (эту инициативу) в атаку на ведьм, здесь нужен трезвый и сбалансированный подход», — пояснил Песков.

Ранее Росздравнадзор рассказал, что ведомство занимается мониторингом и сбором информации об антипрививочниках, которые распространяют ложные сведения о вакцинации. Собранная информация передается в Следственный комитет и прокуратуру для проверки на нарушение законодательства.

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