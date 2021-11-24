РИАМО - 24 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле знают об открытом письме врачей российских Covid-больниц и положительно его оценивают. Об этом сообщает kp.ru.

«В курсе, оцениваем очень положительно», - подчеркнул Песков.

Он обратил внимание на то, что в России, как и в других странах, негативно к прививкам относится «ограниченный круг людей».

В среду в Сети появилось письмо врачей Covid-больниц, которые предложили антипрививочникам лично побывать в «красной зоне». Письмо подписали главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы №52 Марьяна Лысенко и ряд других известных медиков.