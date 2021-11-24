РИАМО - 24 ноя. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья в Казахстан увеличился на 9,8% за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составил 256 млн долларов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Основным импортером подмосковной сельскохозяйственной продукции сегодня является Казахстан. За 9 месяцев текущего года экспорт продукции АПК области в эту страну составил 256,5 млн долларов, что на 21,6 млн долларов или на 9,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что по итогам всего 2020 года объем экспорта агропромышленной продукции в Казахстан составил 284,6 млн долларов. За 9 месяцев 2021 года в Казахстан экспортировали 200 тыс. тонн подмосковной продукции, что на 12,5 тыс. тонн или на 6,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

По словам министра, в число наиболее доходных групп продуктов, экспортируемых в Казахстан, входят безалкогольные и алкогольные напитки (доля экспорта - 66,2 млн долларов), кондитерские изделия (34,3 млн долларов), сыры (20,3 млн долларов), корма для домашних животных (15,5 млн долларов) и кисломолочная продукция (12,3 млн долларов).

При этом 22,4% от общего подмосковного экспорта приходится на Казахстан. Основными экспортерами являются предприятия: «Московская Пивоваренная Компания», «Фрито Лей Мануфактуринг», «Данон Трейд», «Конти-Рус», «Хохланд Руссланд», «Маревен Фуд Сэнтрал» и «Кампина».