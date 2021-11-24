РИАМО - 24 ноя. Картины Михаила Врубеля «Автопортрет» и «Мужской портрет» (репродукция с рисунка художника «Портрет врача Левицкого») передали в государственную собственность РФ, сообщает пресс-служба Московской прокуратуры.

Проверка принадлежности картин к какому-либо владельцу была проведена столичной прокуратурой после обращения гендиректора «Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея».

В ходе мероприятий было установлено, что в 1995 году указанные картины были переданы в Третьяковскую галерею для проведения экспертизы и дальнейшего временного хранения.

С того времени художественные работы находились на хранении в музее и были учтены в фонде временного хранения. За время хранения никакие лица не заявляли о правах собственности на картины, никаких документов, подтверждающих принадлежность работ конкретным владельцам также не предъявлялось.

Прокуратура Москвы направила в суд исковое заявление о признании художественных произведений бесхозяйными и передаче их в собственность государству. Суд удовлетворил заявление прокуратуры в полном объеме.

Картины Михаила Врубеля «Автопортрет» и «Мужской портрет» (репродукция с рисунка Врубеля «Портрет врача Левицкого» 1904 года) были признаны собственностью Российской Федерации. Произведения имеют особое культурное значение, после вступления суда в законную силу они будут включены в состав государственной части Музейного фонда России.