РИАМО - 24 ноя. Московская городская дума одобрила установление в мегаполисе экспериментального правового режима для эксплуатации беспилотного автотранспорта, сообщил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

«Простым языком - речь о тестировании беспилотных автомобилей. Согласитесь - это же буквально воплощение мечты, когда-то мы такое только в фильмах видели. А тем временем сегодня практически все страны мира активно работают над созданием беспилотных автомобилей как для личного пользования, так для сферы такси», - написал Шапошников в Facebook.

Он привел в пример Чили, Данию, Финляндию и Норвегию. В данных странах проводят испытания и первые регулярные рейсы беспилотных микроавтобусов. Кроме того, в Австралии беспилотный транспорт курсирует в домах престарелых, которые раположены в сельской местности.

«Москва как флагман smart-решений не отстает. Отмечу, что в марте этого года правительством РФ утверждены мероприятия по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС – ред.)», - добавил Шапошников.

По его словам, в Москве следует создать необходимые правовые условия для возможности объективной оценки и систематизации результатов эксперимента по запуску движения беспилотников. Данный опыт будет отражен в окончательной редакции законопроекта российского правительства по регулированию правил эксплуатации таких авто.

Столичный парламент большинством голосов принял представленный проект протокольного решения.

В частности, по постановлению правительства РФ беспилотники без пассажиров и багажа будут курсировать по улице Паустовского, Мичуринскому проспекту, Тютчевской аллее, Фрунзенской набережной, улице Плющихе, Варшавскому шоссе и так далее. Всего определено 140 территорий.

Также 14 территорий определили под тестирование беспилотных авто с перевозкой пассажиров и багажа. Среди них: Ясногорская улица, Новоясеневский проспект, улица Михаила Грешилова, территории инновационного центра «Сколково».