РИАМО - 24 ноя. В 2021 году жители и гости Подмосковья купили свыше 23,3 тыс. карт «Стрелка» и объединенных карт «Стрелка + Тройка», сообщает пресс-служба «Мострансавто».

Чаще всего пассажиры покупали такие карты в Коломне – здесь в кассах МАП №2 реализовали более 5 тыс. карт. Затем идут МАП №10 г. Королев, где продали около 4 тыс. штук, и МАП №8 г. Химки – тут «Стрелки» купили более 3,4 тыс. раз.

Оплатить свой проезд «Стрелкой» можно в любом автобусе предприятия. В 2021 году 20% всех трансакций в транспортных средствах компании были проведены с помощью этих карт. С начала года пассажиры совершили по ним более 74 млн поездок.