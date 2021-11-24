РИАМО - 24 ноя. Вечером в среду территорию столичного региона пересечет теплый атмосферный фронт скандинавского циклона. На смену морозам придет оттепель и слякоть, сообщается на сайте «Метеовести».

В ночь на четверг температура воздуха поднимется до нуля, а днем до плюсовой температуры. Будет пасмурно, выпадут небольшие моросящие осадки (мокрый снег и дождь).

Такая погода продержится до конца следующей недели. В выходные температурные значения ночью составят минус 1- плюс 1 градус, днем 0 - плюс 4. Такая погода характерна для начала ноября.