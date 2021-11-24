РИАМО - 24 ноя. Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко сообщил, что политика несправедливо включили в число противников вакцинации в открытом письме врачей, передает «Российская газета».

Ранее в Сети появилось письмо врачей Covid-больниц, которые предложили антипрививочникам лично побывать в «красной» зоне. Письмо подписали главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко и ряд других известных медиков. В письме в числе антиваксеров упоминался и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Зюганов всегда откликается на приглашения, кроме того, он заинтересован в развитии здравоохранения. Но с точки зрения адресности - письмо не к нему», - сказал Ющенко.

По его словам, Зюганов и КПРФ в целом выступают за то, чтобы вакцинация осуществлялась, исходя из медицинских показаний.

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