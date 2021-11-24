РИАМО - 24 ноя. Вице-президент АО «Мосинжпроект» по международным отношениям Морис Леруа произведен в кавалеры ордена Почетного Легиона – высшей государственной награды Франции. Награждение пройдет 10 декабря, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как пишет французская газета Le Figaro, церемония пройдет во французском городе Вандом. Леруа 5 раз избирался во французский парламент депутатом этого города на протяжении 21 года. Награду он получит из рук бывшего президента страны Николя Саркози. Газета называет Мориса Леруа одним из лучших знатоков французской политической жизни.

Сейчас Морис Леруа живет в российской столице и уже 2 года ведет международное направление инжинирингового холдинга «Мосинжпроект». До этого он занимал должность министра по делам городского развития при президенте Франции Николя Саркози, несколько раз занимал должность вице-спикера Национального собрания парламента Франции, многие годы руководил регионом в центре Франции.

Экспертный опыт Мориса Леруа, наработанный в ходе разработки и реализации проекта Большого Парижа и других градостроительных проектов во Франции, оказал значительное влияние на развитие московской агломерации, в том числе на концепцию развития общественного транспорта, комплексного развития территорий, развития новой Москвы.

Орден Почетного Легиона – высший и старейший из действующих французских орденов, созданный в 1802 году. Орден вручают за выдающиеся военные или гражданские заслуги указом президента Франции. Орденом в разные годы были награждены также видные российские государственные и политические деятели, представители науки, культуры и бизнеса.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — участник реализации и оператор ключевых градостроительных программ российской столицы, включая развитие московского метрополитена. Холдинг активно продвигается как на российском, так и на международном рынке. В настоящее время холдинг «Мосинжпроект» рассматривает возможность участия в ряде международных проектов, в частности выразил заинтересованность в участии в конкурсе на строительство системы тоннелей для подземных коммуникаций в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что «Мосинжпроект» успешно завершил аудит систем менеджмента на соответствие международным требованиям в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (QHSE). Получение сертификатов Lloyd’s Register предоставляет конкурентные преимущества при позиционировании холдинга «Мосинжпроект» как на российском, так и на международном рынке.

Благодаря внедрению лучших мировых практик «Мосинжпроект» также поднялся на 9 позиций в международном рейтинге 250 крупнейших строительных компаний мира ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors.

Объекты «Мосинжпроекта» дважды становились победителями престижной международной премии MIPIM Awards: в 2019 году парк «Зарядье» с концертным комплексом был удостоен специального приза жюри, а в 2020 году — Дворец гимнастики в Лужниках победил в номинации «Лучший объект культуры и спорта».