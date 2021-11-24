РИАМО - 24 ноя. По результатам Международной олимпиады по астрономии и астрофизике IOAA-2021 сборная России на соревнованиях получила 10 медалей, одно золото на счету Виктории Красоткиной из Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Олимпиада проходила в Колумбии с 14 по 21 ноября. За звание лучших боролись команды из 48 стран мира.

Одной из тех, кто получил золотую медаль, стала ученица 11Б класса Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Виктория Красоткина. Образовательное учреждение находится в городском округе Долгопрудный.

Также российская команда завоевала еще 7 золотых и 2 серебряные медали.