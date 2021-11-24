РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Рабочие отремонтировали обочину на одной из улиц подмосковного Подольска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу с просьбой отремонтировать обочину на Климовской улице, у дома №199 по улице Большая Серпуховская.

Администрация округа рассмотрела обращение и сообщила, что работы по восстановлению обочины выполнены. В частности, подрядной организацией были проведены работы по ее укреплению.

Жителя поблагодарили за активную гражданскую позицию.