РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. 20-летнего молодого человека задержали в подмосковном Красногорске по подозрению в краже из магазина алкоголя общей стоимостью более 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от представителя одного из торговых центров, расположенного на 26-м километре автодороги «Балтия». Он рассказал о том, что неизвестный совершил кражу спиртосодержащей продукции из торгового зала. Сумма материального ущерба составила более 250 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Ильинского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 20-летнего уроженца города Чебоксары.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.